Pragmata cambia la data di uscita con il nuovo trailer ma è una bella notizia

Capcom ha annunciato un cambio di data di uscita per Pragmata, presentando un nuovo trailer durante il recente Capcom Spotlight. Il videogioco, ambientato in un futuro fantascientifico, è una delle nuove proprietà intellettuali della casa giapponese e ha attirato l’attenzione dei fan con questa novità. La compagnia ha aggiornato la data di lancio ufficiale senza fornire dettagli aggiuntivi sul motivo del rinvio.

Il nuovo Capcom Spotlight ha riportato sotto i riflettori Pragmata, l'ambiziosa nuova proprietà intellettuale di Capcom ambientata in un futuro fantascientifico. Il gioco è stato protagonista di un trailer aggiornato che non solo mostra nuove sequenze di gameplay e ambientazioni, ma annuncia anche una modifica importante alla data di uscita. A differenza di molti casi simili nel mondo dei videogiochi, però, il cambiamento rappresenta una notizia positiva: il lancio è stato anticipato al 17 aprile 2026, quindi i giocatori potranno provarlo prima del previsto. Il trailer introduce ancora una volta i due protagonisti dell'avventura: Hugh, un astronauta armato, e Diana, una piccola androide dotata di capacità tecnologiche avanzate.