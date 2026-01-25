Super Mario Galaxy Movie | Il nuovo trailer svela il debutto di Yoshi!

Da nerdpool.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sequel più atteso dell’universo Nintendo è finalmente realtà. Nintendo e Illumination hanno rilasciato il primo trailer ufficiale di “The Super Mario Galaxy Movie”, svelando il debutto cinematografico di uno dei personaggi più amati della saga: Yoshi. Il film, sequel del successo globale del 2023, arriverà nelle sale ad aprile 2026. Mario e Luigi incontrano Yoshi: l’analisi del trailer. Nel nuovo filmato, vediamo i fratelli Mario (Chris Pratt) e Luigi (Charlie Day) impegnati in una missione di idraulica “archeologica”. All’interno di un antico tempio situato in un villaggio desertico, i due devono liberare un tubo intasato nelle profondità di un sotterraneo inquietante. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

super mario galaxy movie il nuovo trailer svela il debutto di yoshi

© Nerdpool.it - Super Mario Galaxy Movie: Il nuovo trailer svela il debutto di Yoshi!

Leggi anche: Super Mario Galaxy Il Film: arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailer

Super Mario Galaxy Il Film, il nuovo trailer doppiato in italiano mostra Yoshi e tante altre sorpreseNintendo ha rilasciato il secondo trailer ufficiale di Super Mario Galaxy Il Film, doppiato in italiano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il Nintendo Direct di Super Mario Galaxy - Il Film ha data e orario: è vicinissimo; Super Mario Galaxy Il Film: un'anteprima del film svela nuovi poteri per Mario e Luigi; Nintendo annuncia il Super Mario Galaxy Movie Direct: nuovi dettagli in arrivo sul film; The Super Mario Galaxy Movie: Ci sono nuovi personaggi emozionanti da vedere secondo Chris Pratt.

super mario galaxy movieSuper Mario Galaxy: The Movie Direct rivela Yoshi, Birdo e la tuta a ranaIl dinosauro finalmente può essere visto da vicino (ma non è l'unico dinosauro in questo trailer), e scopriamo dove è finito il tubo del primo film. gamereactor.it

super mario galaxy movieSuper Mario Galaxy Il Film: arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailerI protagonisti del sequel animato sono pronti a tornare sul grande schermo per una nuova avvincente avventura nel mondo creato da Nintendo. movieplayer.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.