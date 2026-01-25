Il sequel più atteso dell’universo Nintendo è finalmente realtà. Nintendo e Illumination hanno rilasciato il primo trailer ufficiale di “The Super Mario Galaxy Movie”, svelando il debutto cinematografico di uno dei personaggi più amati della saga: Yoshi. Il film, sequel del successo globale del 2023, arriverà nelle sale ad aprile 2026. Mario e Luigi incontrano Yoshi: l’analisi del trailer. Nel nuovo filmato, vediamo i fratelli Mario (Chris Pratt) e Luigi (Charlie Day) impegnati in una missione di idraulica “archeologica”. All’interno di un antico tempio situato in un villaggio desertico, i due devono liberare un tubo intasato nelle profondità di un sotterraneo inquietante. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Super Mario Galaxy Movie: Il nuovo trailer svela il debutto di Yoshi!

Leggi anche: Super Mario Galaxy Il Film: arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailer

Super Mario Galaxy Il Film, il nuovo trailer doppiato in italiano mostra Yoshi e tante altre sorpreseNintendo ha rilasciato il secondo trailer ufficiale di Super Mario Galaxy Il Film, doppiato in italiano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il Nintendo Direct di Super Mario Galaxy - Il Film ha data e orario: è vicinissimo; Super Mario Galaxy Il Film: un'anteprima del film svela nuovi poteri per Mario e Luigi; Nintendo annuncia il Super Mario Galaxy Movie Direct: nuovi dettagli in arrivo sul film; The Super Mario Galaxy Movie: Ci sono nuovi personaggi emozionanti da vedere secondo Chris Pratt.

Super Mario Galaxy: The Movie Direct rivela Yoshi, Birdo e la tuta a ranaIl dinosauro finalmente può essere visto da vicino (ma non è l'unico dinosauro in questo trailer), e scopriamo dove è finito il tubo del primo film. gamereactor.it

Super Mario Galaxy Il Film: arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailerI protagonisti del sequel animato sono pronti a tornare sul grande schermo per una nuova avvincente avventura nel mondo creato da Nintendo. movieplayer.it

«Il ritorno di Yoshi era attesissimo dai fan, non vedevo l’ora di scoprire che ruolo avrebbe avuto nella nuova avventura! » Il nuovo trailer di Super Mario Galaxy Il Film è finalmente online, portando una ventata di novità per chi segue da sempre le avventure del - facebook.com facebook

Visita il sito di Super Mario Galaxy Il Film per scoprire i video e le locandine del film. Super Mario Galaxy Il Film uscirà nei cinema il 1º aprile 2026. Vai al sito: x.com