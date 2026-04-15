A Pozzuoli, la scuola Petronio è stata chiusa temporaneamente in via precauzionale a causa di un possibile rischio legato alla presenza di monossido di carbonio. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. La decisione è stata presa in seguito a controlli che hanno evidenziato livelli potenzialmente pericolosi di questa sostanza nell’edificio. La scuola rimarrà chiusa fino a nuove verifiche.

Chiusura scuola Petronio a Pozzuoli: ordinanza del sindaco per la sicurezza degli studenti e personale scolastico. Il sindaco di Pozzuoli ha disposto la chiusura immediata e precauzionale dell’Istituto scolastico “Petronio”, situato in via San Gennaro Agnano n. 25, con l’ ordinanza sindacale numero 55 del 15 aprile 2026. Il provvedimento nasce dalla necessità di tutelare la salute pubblica e l’incolumità degli studenti, dopo la segnalazione di rilevanti accumuli anomali di anidride carbonica (CO?) rilevati all’interno di alcuni locali dell’edificio scolastico. Il primo cittadino è intervenuto nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica, recependo una nota ufficiale della Prefettura di Napoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pozzuoli, chiusa in via precauzionale la scuola Petronio per rischio CO?

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