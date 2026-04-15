In un episodio recente, commentatori sportivi hanno avuto un acceso scambio in diretta, coinvolgendo alcune delle figure più note nel settore. Durante la trasmissione, si sono susseguite frecciate e reazioni veementi tra i protagonisti, con un confronto che ha attirato l’attenzione del pubblico. In un momento, uno dei commentatori ha espresso sorpresa per lo stato attuale di un altro, mentre altri hanno sollevato dubbi sulla presenza di alcuni rappresentanti in determinati eventi.

“Siamo sicuri che questa azienda accetti che un suo rappresentante importante sia presente settimanalmente in un posto dove si insultano regolarmente le persone, senza che lui dica niente?” Caressa ha risposto a muso duro sul suo canale Youtube: “Tutti mi chiedono in radio, sui social, ma perché non rispondi a Cassano? Ma io che devo rispondere? Ma scusate, ma se voi camminaste su una strada e sull’altro marciapiede c’è uno che vi urla degli insulti sgangherati, ma che fate? Vi fermate a parlarci? Ma no! Tirate dritto, lo guardate con sorpresa e pensate, “poraccio che finaccia, ma così è ridotto?“. Caressa si è poi scagliato anche contro...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Che finaccia, ma così si è ridotto?”: Caressa, scontro frontale con Adani e Cassano

CASSANO ASFALTA CARESSA E ZAZZARONI ITALIA-NORVEGIA 1-4 LELE ADANI E ANTONIO CASSANO (PARTE 2)

Caressa risponde a Cassano: «Parlereste a uno che vi insulta? Pensate “ma così si è ridotto?”». E su Adani invece…di Redazione Inter News 24Caressa interviene duramente dopo le recenti polemiche, risponde così alle parole di Cassano e Adani La tensione tra il...

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