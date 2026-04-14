In seguito alle recenti polemiche, il giornalista ha deciso di intervenire per commentare le affermazioni fatte da Cassano e Adani. Rispondendo alle critiche, ha affermato che nessuno vorrebbe essere insultato e ha commentato il comportamento di Cassano con un tono deciso. La conversazione si è concentrata sulle dichiarazioni dei due commentatori, senza ulteriori approfondimenti sui dettagli delle vicende.

Inter News 24 Caressa interviene duramente dopo le recenti polemiche, risponde così alle parole di Cassano e Adani. La tensione tra il mondo del giornalismo tradizionale e quello dei nuovi format digitali raggiunge un nuovo picco. Attraverso il suo canale YouTube, Fabio Caressa ha deciso di rompere il silenzio per replicare alle pesanti critiche e agli attacchi ricevuti da Antonio Cassano e Lele Adani. Senza mai scendere sul piano dell’insulto personale, il volto di Sky Sport ha utilizzato una metafora pungente per descrivere il suo punto di vista sulla vicenda, sottolineando la distanza siderale tra i diversi modi di intendere la comunicazione sportiva.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caressa risponde a Cassano: «Parlereste a uno che vi insulta? Pensate “ma così si è ridotto?”». E su Adani invece…

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Sul suo canale Youtube, il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa risponde alle parole dette dall'ex calciatore Antonio Cassano e da Lele Adani - facebook.com facebook

#Caressa durissimo contro #Adani e #Cassano: "Tutti mi chiedono in radio, sui social, ma perché non rispondi a Cassano Ma io che devo rispondere Ma scusate, ma se voi camminaste su una strada e sull'altro marciapiede c'è uno che vi urla degli insul x.com