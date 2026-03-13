Assalti alle ditte orafe | monitoraggio di camion veicoli anomali e persone sospette

Ieri, 12 marzo, in prefettura si è svolta una riunione dedicata ai furti nelle aziende orafe di Arezzo. Erano presenti i vertici delle forze di polizia, il comandante della Polizia municipale e rappresentanti della consulta degli orafi e della Camera di commercio. Durante l'incontro si è discusso di controlli su camion, veicoli sospetti e persone ritenute anomale che potrebbero essere coinvolte negli assalti.

Particolare attenzione sarà riservata all’individuazione di veicoli e persone la cui presenza possa risultare anomala o potenzialmente sospetta, grazie anche all’incrocio in tempo reale delle informazioni acquisite. Monitorate, inoltre, le possibili fonti di approvvigionamento di mezzi pesanti e attrezzature utilizzate per commettere i furti. Sono inoltre in corso verifiche investigative coordinate tra le diverse componenti operative, finalizzate a ricostruire eventuali collegamenti tra gli episodi verificatisi e a prevenire ulteriori azioni criminose. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Gioielleria assaltata: banditi col passamontagna in tre minuti mettono a segno il colpo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: Seriate, incendio in un capannone: danneggiati camion, furgoni e macchinari di due ditte Zan: «Fondo amianto? I risarcimenti alle ditte colpevoli di inquinamento invece che alle vere vittime»I consiglieri regionali del Partito Democratico Monica Sambo e Andrea Micalizzi definiscono la gestione del cosiddetto Fondo amianto da parte del... Una raccolta di contenuti su Assalti alle ditte orafe monitoraggio... Argomenti discussi: Assalti alle ditte orafe: monitoraggio di camion, veicoli anomali e persone sospette. Assalti alle ditte orafe: monitoraggio di camion, veicoli anomali e persone sospetteFurti alle aziende orafe di Arezzo: riunione dedicata in prefettura. L’incontro si è svolto ieri, giovedì 12 marzo, presenti i vertici provinciali delle forze di polizia, del comandante della Polizia ... arezzonotizie.it Vicenza, nuovo assalto a un'azienda orafa: «Oro alle stelle, siamo sotto tiro»Due assalti nel giro di appena 24 ore: bande in azione anche con le ruspe. Il presidente del sistema oreficeria di Confartigianato imprese Veneto e Vicenza: «Mai assistito a uno scenario così problema ... corrieredelveneto.corriere.it