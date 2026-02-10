Poste Italiane | Villa Santo Stefano al via i lavori del progetto polis per l’ufficio postale

A Villa Santo Stefano sono partiti i lavori per il nuovo ufficio postale, inserito nel progetto “Polis” di Poste Italiane. L’obiettivo è migliorare i servizi pubblici per i piccoli comuni, rendendo più semplice e rapido l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. La cittadinanza aspetta con interesse questa novità, che dovrebbe portare più comodità a chi vive nel paese.

Arriva anche a Villa Santo Stefano il progetto "Polis" di Poste Italiane, l'iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.Nelle prossime settimane la sede sarà interessata lavori di.

