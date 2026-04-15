È uscito il primo album dell'artista, intitolato “Post-Rottura 1000 modi per guarire”, che comprende undici brani ispirati alla fine di una relazione sentimentale. La musica combina elementi di pop contemporaneo con un tono che si propone come una forma di terapia emotiva. Le canzoni raccontano il percorso di una separazione, trasformando il dolore in un’esperienza musicale di guarigione.

Undici brani che seguono il decorso di una separazione e trasformano il mal d’amore in una vera e propria terapia in musica. È questa l’anima di “Post-Rottura 1000 modi per guarire”, il disco d’esordio di Andre KoL (Daylite Records), un concept album che racconta senza filtri cosa accade dopo la fine di una relazione. Non un semplice racconto sentimentale, ma un percorso strutturato come una cura emotiva: ogni traccia rappresenta una fase precisa, un passaggio necessario tra ricadute, ritorni e lenta ripresa. Il risultato è un lavoro che non cerca scorciatoie né consolazioni facili, ma accompagna l’ascoltatore dentro il tempo reale del dolore.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Post-Rottura 1000 modi per guarire”: Andre KoL firma il suo debut album tra terapia emotiva e pop contemporaneo

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