Michael Carrick, allenatore del Manchester United, non si lascia influenzare dal supporto di Rooney per la panchina del club. La squadra continua a lavorare sotto la sua guida senza modifiche o ripercussioni visibili. Rooney, giocatore del club, ha espresso il suo sostegno in modo pubblico, mentre Carrick mantiene la sua posizione e il suo metodo di allenamento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Michael Carrick, attuale allenatore provvisorio del Manchester United, ha scelto di lasciare che i risultati parlino per lui. La sua gestione della squadra è diventata oggetto di discussioni dopo la vittoria determinante di domenica scorsa contro l’Aston Villa, in cui i Red Devils hanno trionfato con un punteggio di 3-1. Le sue scelte nelle ultime settimane hanno dimostrato una notevole capacità di guidare la squadra verso un miglioramento netto, ridotto a una sequenza di performance positive che ha recuperato terreno in Premier League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carrick non si lascia intimidire dal sostegno di Rooney per la panchina del Manchester United.

Articoli correlati

Rooney apre al ritorno del Manchester United insieme a CarrickIl club spera che Carrick sarà presente per supervisionare l’allenamento a Carrington mercoledì.

Rooney afferma che Carrick è la “scelta giusta” per il Manchester United2026-01-16 11:03:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I Red Devils saranno guidati dal loro...

Una selezione di notizie su Manchester United

Temi più discussi: Manchester United, Scholes fa marcia indietro con Carrick: Non potrei mai offenderlo; Manchester United, in cinque per un posto: il totonomi per la panchina; Manchester United-Aston Villa 3-1, Considerazioni Sparse; Carrick sta facendo un lavoro eccellente al Man Utd, dice Ratcliffe.

L'Aston Villa pensa all'Europa League e ne prende tre dal Manchester UnitedL'Arsenal vince trascinato da un classe 2009 e il Manchester City di Guardiola, dopo la brutta sconfitta in Champions contro il Real, viene fermato dal West Ham. Ma non si ferma la 30esima giornata di ... msn.com

La cura Carrick al Manchester United funziona. Ratcliffe si espone: Un lavoro eccellenteIl co-proprietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, non ha nascosto la sua soddisfazione per l'attuale allenatore ad interim Michael Carrick,. tuttomercatoweb.com

È arrivato come traghettatore. Con il Manchester United al 7° posto, in piena crisi. Da quando è arrivato i risultati sono questi: 8 vittorie 1 pareggio 1 sconfitta L'ultima vittoria è quella di oggi, scontro diretto contro l'Aston Villa. Vittoria per 3 a 1. Terzo posto in sol - facebook.com facebook

#ManchesterUnited, tris all' #AstonVilla e terzo posto in classifica. Pari tra #Nottingham e #Fulham x.com