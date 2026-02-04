Michael Carrick apre le porte al ritorno di Cristiano Ronaldo all’Old Trafford. Il tecnico dei Red Devils sta incoraggiando i giocatori a concentrarsi sulle proprie qualità, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno della stella portoghese. La società sta valutando con attenzione questa ipotesi, che potrebbe cambiare le carte in tavola per la stagione in corso.

Notizia fresca giunta in redazione: Michael Carrick sta dimostrando il valore dei picchetti rotondi nelle buche rotonde e sta chiedendo ai giocatori di fare ciò che sanno fare meglio. Il Manchester United ha vinto tutte e tre le partite di Premier League da quando l’ex centrocampista dei Red Devils è tornato come allenatore ad interim, segnando otto gol e scalando i posti della Champions League. Dopo essere stato molto al di sotto delle aspettative sotto la guida del suo predecessore, ora esonerato, Ruben Amorim, il Manchester United ha iniziato a trarre valore dal suo significativo esborso estivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Michael Carrick apre le porte al ritorno all’Old Trafford della stella in esilio del Manchester United: rapporto

Approfondimenti su Michael Carrick

Wayne Rooney ha espresso apertura a un possibile ritorno al Manchester United come membro dello staff tecnico, in caso di nomina di Michael Carrick come allenatore ad interim.

Il Manchester United ha annunciato Michael Carrick come allenatore ad interim, dopo l’esonero di Ruben Amorim.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Michael Carrick

Argomenti discussi: Rashford sta benissimo al Barcellona, ma Carrick vorrebbe puntare su di lui: spera in un suo ritorno al Manchester United; Il Manchester United di Michael Carrick, ormai libero da ogni vincolo, deve essere considerato tra i favoriti per il titolo dopo aver umiliato l'Arsenal, eterno pretendente.; Manchester United, brutte notizie per Dorgu: sarà fuori 2 mesi; Documenti: Carrick desidera riportare Rashford a Man Utd.

Carrick, è la strada giusta: due vittorie pesantissime per dare un senso alla stagioneMichael Carrick continua a guadagnarsi applausi e fiducia sulla panchina del Manchester United. Subentrato come traghettatore dopo l’addio a Rúben. tuttomercatoweb.com

ungiyar wallon afa ta Manchester United ta asar Ingila ta tara maki tara zuwa yanzu arashin kocin rikon warya. ungiyar da Michael Carrick ke horaswa ta doke ungiyar Fulham mai wazo da ci uku da biyu (3–2) a wasan da suka fafata jiya. Wasa - facebook.com facebook

L'allenatore del Manchester United, Michael Carrick, ha confermato che #Zirkzee ha ripreso gli allenamenti e che il suo coinvolgimento con il gruppo resta la priorità. x.com