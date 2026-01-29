Decreto Pnrr carta d?identità valida 50 anni e addio scontrini Pos | tutte le novità per famiglie e studenti

Il governo ha approvato un nuovo decreto che introduce diverse novità per cittadini, famiglie e studenti. Tra le misure più attese, c’è la possibilità di usare la carta d’identità valida fino a 50 anni e l’eliminazione degli scontrini Pos, per semplificare gli acquisti. L’obiettivo è velocizzare le pratiche amministrative e rispettare le scadenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si avvicinano.

Il governo accelera sul traguardo finale del Pnrr con un decreto che punta a snellire le procedure amministrative entro la scadenza del 2026. La novità più curiosa riguarda la Carta d'Identità Elettronica (CIE): per chi ha già compiuto 70 anni, il documento avrà una validità di 50 anni. Questa sorta di «rinnovo a vita» mira a risparmiare lunghe code agli anziani e a decongestionare le anagrafi comunali, eliminando l'obbligo di rinnovo decennale per l'espatrio. Svolta digitale Svolta digitale anche per le urne e il portafoglio: si gettano le basi per la tessera elettorale digitale, che manderà in pensione il vecchio libretto cartaceo e i relativi timbri.

