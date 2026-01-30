Addio agli scontrini dei Pos non sarà più obbligatorio conservarli | cosa cambia con il nuovo decreto Pnrr

Il governo ha deciso di eliminare l’obbligo di conservare gli scontrini emessi dai Pos per dieci anni. La novità, contenuta nel nuovo decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, permette ai negozi e ai commercianti di non dover più tenere traccia di tutte le ricevute, semplificando così la gestione fiscale. La misura mira a ridurre le complicazioni burocratiche e facilitare le operazioni quotidiane delle attività commerciali.

Stop all'obbligo di conservare per dieci anni gli scontrini emessi dai Pos. È una delle novità del decreto Pnrr varato ieri dal Cdm. Cittadini e imprese non dovranno più custodire le ricevute cartacee, basterà archiviare i documenti inviati dalle banche in formato digitale.

