Portico sporco sotto le torri scatta la pulizia green | Troppo spesso ci si abitua al degrado

Venerdì 17 aprile alle 10:00, sarà avviato un intervento di pulizia e sanificazione nel portico della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano, situato sotto le torri. L’area, spesso lasciata sporca, sarà sottoposta a un intervento di pulizia con metodi a basso impatto ambientale. L’iniziativa mira a rimuovere il degrado accumulato nel tempo e a migliorare la tutela dell’area.

Venerdì 17 aprile, alle ore 10:00, il portico della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano sarà oggetto di un intervento di pulizia e sanificazione. L’operazione, offerta gratuitamente dall’imprenditore bolognese Federico Ponti, mira a riportare decoro in uno degli scorci più iconici del cuore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Come e ogni quanto pulite i balconi #pulizie #puliziabalconi Notizie correlate Leggi anche: Bar, nail art, donne al timone: come si sta trasformando l’imprenditoria cinese sotto le torri San Gimignano. Via al Carnevale sotto le torriTutto pronto domani pomeriggio a San Gimignano per aprire il sipario dell’allegria, con i coriandoli, i suggestivi carri a tema di cartapesta e molto...