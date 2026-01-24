San Gimignano Via al Carnevale sotto le torri

Domani pomeriggio, San Gimignano apre ufficialmente il suo Carnevale, con sfilate, carri allegorici e spettacoli tradizionali. La manifestazione, che coinvolge le contrade di Memma e Piazzetta, rappresenta un momento di ritrovo e festa per la comunità, arricchendo il suggestivo scenario delle torri medievali con colori e allegria. Un’occasione per apprezzare la cultura locale attraverso un evento che unisce tradizione e convivialità.

Tutto pronto domani pomeriggio a San Gimignano per aprire il sipario dell'allegria, con i coriandoli, i suggestivi carri a tema di cartapesta e molto altro, per il ritorno del popolare corso mascherato del " Carnevale di San Gimignano ", con accanto le sue contrade del popolo di "Memma e Piazzetta". Un cammino che continua da oltre un secolo, un viaggio culturale dell'allegria portato avanti con passione dai volontari delle due contrade insieme ai maestri della cartapesta, nei cantieri di lavoro che vengono portati avanti durante l'anno sotto la guida della giovane Associazione culturale del carnevale.

