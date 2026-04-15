Portico di Caserta piange Francuccio | addio al caro fioraio

La comunità di Portico di Caserta si è svegliata nel dolore per la scomparsa di Francesco Pepe, noto come Francuccio o’ fioraio, deceduto all’età di 65 anni. La notizia ha suscitato un forte sentimento di lutto tra i residenti, molti dei quali lo conoscevano come un punto di riferimento nel quartiere. La sua perdita ha lasciato un vuoto tra amici e vicini, che si sono stretti intorno alla famiglia.

La comunità di Portico di Caserta si risveglia con un profondo senso di vuoto dopo la scomparsa di Francesco Pepe, conosciuto da tutti per il suo soprannome Francuccio o’ fioraio, avvenuta all’età di 65 anni. Il lutto che ha colpito il centro abitato è immediato, alimentato dal legame profondo che l’uomo aveva instaurato con i cittadini attraverso la sua attività commerciale. Il dolore tocca la famiglia del defunto, composta dalla moglie Carmina e dalle tre figlie Teresa, Alessandra e Giovanna. Al lutto si uniscono i generi Franco e Pasquale, il fratello Angelo, le sorelle Maria e Luisa, oltre ai numerosi nipoti, ai cognati e a tutta la cerchia dei parenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Portico di Caserta piange Francuccio: addio al caro fioraio Notizie correlate Addio a Mimmo Tomba: Reggio Campi piange il storico fioraioLa scomparsa improvvisa di Mimmo Tomba, avvenuta nella mattinata di domenica 12 aprile intorno alle ore 8:00, ha scosso profondamente il tessuto... Il programma della Festa di Sant'Antuono a Portico di CasertaA Portico di Caserta cresce l'attesa per la Festa di Sant'Antonio Abate 2026 con i tre giorni dedicati alle sfilate dei carri: venerdì 30, sabato 31... Altri aggiornamenti Gestione illecita di rifiuti pericolosi a Portico di Caserta, sequestrati 700 mq e arrestato un 56enneArrestato il titolare di un'officina a Portico di Caserta per gestione illecita di rifiuti speciali e smaltimento illecito di reflui. virgilio.it Portico di Caserta, rifiuti pericolosi in officina: arrestato il titolareUn’officina meccanica trasformata in deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. È quanto scoperto dai Carabinieri del Nucleo Forestale durante un blitz ... cronachedellacampania.it