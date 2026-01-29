Il programma della Festa di Sant' Antuono a Portico di Caserta

A Portico di Caserta si avvicina la Festa di Sant'Antonio Abate 2026. Nell’ultimo periodo, gli abitanti del paese preparano con entusiasmo i tre giorni di sfilate dei carri, in programma da venerdì 30 a domenica 1° febbraio. La città si riempie di colori e di gente pronta a partecipare agli eventi che ogni anno attirano residenti e turisti. Le strade si animano con musica, fuochi e tradizioni che si ripetono da decenni, creando un’atmosfera di festa e di comunità.

A Portico di Caserta cresce l'attesa per la Festa di Sant'Antonio Abate 2026 con i tre giorni dedicati alle sfilate dei carri: venerdì 30, sabato 31 e domenica 1° febbraio e tutta una serie di appuntamenti correlati. Venerdì 30 (PERCORSO A): partenza ore 17 dalla zona industriale ed esibizione dei carri in piazza Rimembranza dalle ore 19. Quindi partenza alle ore 16:30 dei Carri dalla zona industriale (PERCORSO B) ed esibizione dalle ore 20 in piazza don Umberto. Dalle 19:30 nella stessa piazza degustazione del piatto tipico ‘Pasta e less’ e tante postazioni di street food. Domenica 1: esibizione per le strade della città della banda musicale Città di Bellona e delle majorettes; alle ore 9:30 partenza dei Carri dalla zona industriale (PERCORSO C); alle ore 10 mostra degli attrezzi agricoli ed esposizione dei Carri in miniatura in piazza Rimembranza; alle ore 11 Santa Messa; alle ore 12:15 fuochi pirotecnici della tradizione popolare e a seguire l'esibizione dei 16 Carri di Sant'Antuono.🔗 Leggi su Casertanews.it

La Festa dei Carri di Sant'Antuono a Macerata Campania è un evento che unisce tradizione, musica e arte, celebrando l'antica devozione a Sant'Antonio Abate.

Il 16 gennaio si svolge la festa parrocchiale di Sant'Antuono presso la chiesa abbaziale di San Martino Vescovo.

