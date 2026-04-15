Portellone aperto e applausi | le prime immagini inedite del ritorno dalla Luna di Artemis II sono già virali

La Nasa ha pubblicato sui social un video inedito che mostra l'apertura del portellone della capsula Orion dopo il suo ammaraggio nell'oceano Pacifico, avvenuto lo scorso 11 aprile. Le immagini catturano il momento in cui la capsula viene recuperata e si apre, con applausi e reazioni di chi assiste all'evento. Il filmato è diventato virale sui canali digitali dell'agenzia spaziale.

La Nasa ha diffuso sui propri canali social un documento straordinario: il filmato esclusivo che immortala l’apertura del portellone della capsula Orion, subito dopo il suo ammaraggio nell’oceano Pacifico lo scorso 11 aprile. Le immagini, girate dalla squadra di recupero, mostrano i primi istanti del ritorno sulla Terra dei quattro astronauti della missione Artemis II, dopo un viaggio di 10 giorni che li ha portati in orbita attorno alla Luna. Lo splashdown è avvenuto alle 17:07 ora locale californiana, corrispondenti alle 2:07 della notte in Italia, nelle acque a Sud-Ovest di San Diego. La capsula, dopo aver percorso complessivamente 694.481 miglia – oltre 1,1 milioni di chilometri – è rientrata nell’atmosfera terrestre concludendo con successo una missione che segna una tappa fondamentale nel programma di ritorno dell’uomo sulla Luna.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Portellone aperto e applausi: le prime immagini inedite del ritorno dalla Luna di Artemis II sono già virali Artemis II NASA, il ritorno dalla Luna: ammaraggio in diretta e le fasi del rientro (orari italiani)La missione Artemis II della NASA si conclude con il ritorno degli astronauti dopo il viaggio intorno alla Luna: le fasi del rientro sulla Terra, con... Artemis II nella storia, mai un equipaggio così lontano dalla Terra. Le immagini del viaggio verso il lato oscuro della Luna – Il videoDopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunto da un...