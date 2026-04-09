Lampedusa rivive il legame con Francesco | cinema e fede per il Papa

Venerdì 10 aprile, la comunità di Lampedusa si prepara a ricordare Papa Francesco attraverso un evento che unisce cinema e fede. La giornata sarà dedicata a momenti di riflessione e memoria, coinvolgendo i residenti in un appuntamento che celebra il legame tra il pontefice e l’isola. La manifestazione si inserisce in un percorso di approfondimento culturale e spirituale, con attività pensate per coinvolgere tutti i partecipanti.

La comunità di Lampedusa si appresta a vivere un momento di profonda riflessione spirituale e sociale venerdì 10 aprile, in occasione di un evento dedicato alla memoria di Papa Francesco. A pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 21 aprile 2025, l’isola che segnò l’inizio del suo ministero pontificio fuori dal Vaticano celebra le radici umane e pastorali di Jorge Mario Bergoglio attraverso la proiezione del documentario L’Argentina di Francesco. L’appuntamento è fissato presso la parrocchia San Gerlando, situata in piazza Giuseppe Garibaldi. Il programma prevede la celebrazione della Santa Messa alle ore 19, seguita dalla visione del film di Eugenio Bonanata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lampedusa rivive il legame con Francesco: cinema e fede per il Papa A Lampedusa il ricordo di Papa Francesco: proiezione del documentario "L’Argentina di Francesco"Lampedusa si prepara a ricordare Papa Francesco con un momento di riflessione pubblica a pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa,... A Lampedusa il ricordo di Papa Bergoglio: proiezione del documentario "L’Argentina di Francesco"Lampedusa si prepara a ricordare Papa Francesco con un momento di riflessione pubblica a pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa,...