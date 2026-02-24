Sorpreso a lanciare droga e telefonini nel carcere | arrestato dalla polizia penitenziaria

Un uomo di 50 anni del salernitano è stato fermato mentre cercava di nascondere droga e telefoni all’interno del carcere di Aversa. La polizia penitenziaria lo ha sorpreso durante un controllo di routine e ha sequestrato la sostanza e i dispositivi trovati nel suo possesso. L’arresto deriva da un tentativo di introdurre oggetti proibiti tra le mura della struttura. Gli agenti continuano le verifiche sul suo comportamento precedente.

Un 50enne salernitano beccato dall'automontato vicino al muro di cinta. Palmieri: "Plauso agli agenti" Un 50enne del salernitano è stato arrestato dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio alla casa di reclusione di Aversa. Lo rende noto il segretario regionale dell’Osapp Vincenzo Palmieri. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava nei pressi del muro di cinta mentre era intento a lanciare droga e telefoni cellulari all’interno del penitenziario. Qualora fosse riuscito nel proprio intento avrebbe gettato i ‘pacchi’ nell’area comune dove sarebbero potuti essere raccolti dai detenuti lavoranti e introdotti poi nelle sezioni penitenziarie. 🔗 Leggi su Casertanews.it

