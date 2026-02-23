Nuova Porsche Taycan GT4 RS 2027 | l’elettrica ancora più estrema

La Porsche ha presentato la nuova Taycan GT4 RS 2027, che si distingue per le elevate prestazioni e il design aggressivo. La causa di questa evoluzione è la richiesta di una vettura elettrica più estrema, capace di competere con le sportive tradizionali. Il modello include un motore potenziato e un telaio più leggero, specificamente sviluppato per offrire maggiore agilità. Gli appassionati di guida sportiva attendevano questa versione, che promette di rivoluzionare il mercato delle auto elettriche ad alte prestazioni.