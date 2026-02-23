Nuova Porsche Taycan GT4 RS 2027 | l’elettrica ancora più estrema
La Porsche ha presentato la nuova Taycan GT4 RS 2027, che si distingue per le elevate prestazioni e il design aggressivo. La causa di questa evoluzione è la richiesta di una vettura elettrica più estrema, capace di competere con le sportive tradizionali. Il modello include un motore potenziato e un telaio più leggero, specificamente sviluppato per offrire maggiore agilità. Gli appassionati di guida sportiva attendevano questa versione, che promette di rivoluzionare il mercato delle auto elettriche ad alte prestazioni.
La Porsche Taycan GT4 RS è una versione estremamente sportiva e ad alte prestazioni della già potentissima Taycan, pensata per chi cerca prestazioni da pista in un’elettrica con quattro porte — e non un semplice allestimento “GTS” o “Turbo”. Prestazioni attese. Secondo le ultime prove spia e fonti non ancora ufficiali, la Taycan GT4 RS punta a numeri da super-berlina elettrica estrema: motore elettrico tri-motor con potenza dichiarata attorno a 1.019–1.092 CV con overboost nelle versioni più spinte; batteria di circa 105 kWh.. accelerazione da 0 a 100 kmh in circa ~~2,1 secondi.. velocità massima prevista attorno a 190 mph (~305 kmh). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
AMG elettrica: SUV da 1000 CV sfida Porsche, debutto nel 2027 su nuova piattaforma AMG.EA e ricarica ultra-rapida.
