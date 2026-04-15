Pontremoli ricorda Fenocchio Cerimonia per lo storico vescovo

A trenta anni dalla scomparsa, domani si svolge una cerimonia per ricordare Monsignor Giuseppe Fenocchio, che ha ricoperto il ruolo di vescovo a Pontremoli dal 1955 al 1983. La commemorazione si svolge nella città in cui ha svolto gran parte della sua attività religiosa e pastorale. La funzione coinvolge membri della comunità e rappresentanti della diocesi, che si riuniscono per onorare la memoria del religioso.

A 30 anni dalla morte, domani viene ricordata la figura di Monsignor Giuseppe Fenocchio, vescovo di Pontremoi dal 1955 al 1983. Anche la Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli celebra la memoria del presule in due appuntamenti: alle 16 nelle sale del palazzo episcopale di Piazza Duomo a Pontremoli, con Bruno Scarpino, vicario generale della Diocesi di Albenga e da Alberto Silvani, vescovo emerito di Volterra; alle 18, in Cattedrale, il vescovo diocesano Mario Vaccari concelebrerà una santa messa in suffragio. Fenocchio si era spento a 92 anni nel seminario di Albenga. Era arrivato alla fine del cammino così come aveva vissuto: con una fede quieta, solida, che non aveva mai avuto bisogno di alzare la voce.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontremoli ricorda Fenocchio. Cerimonia per lo storico vescovo Leggi anche: Pontremoli: ordinanza limita l’utilizzo del Ponte Alcide De Gasperi dopo lo studio di fattibilità Genova ricorda la Battaglia di Nikolajewka: cerimonia a StaglienoGenova si prepara a commemorare l’anniversario della Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la ritirata di Russia, uno degli...