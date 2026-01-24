Genova ricorda la Battaglia di Nikolajewka | cerimonia a Staglieno
A Staglieno, a Genova, si svolgerà una cerimonia in memoria della Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la ritirata di Russia. L’evento ricorda uno degli episodi più significativi e tragici della storia del Corpo degli Alpini, rendendo omaggio ai caduti e preservando la memoria di quei momenti importanti.
Genova si prepara a commemorare l’anniversario della Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la ritirata di Russia, uno degli episodi più drammatici e simbolici della storia del Corpo degli Alpini.La commemorazione si svolgerà grazie all’impegno delle sezioni locali.🔗 Leggi su Genovatoday.it
