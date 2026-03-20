Via Giuseppe Pinelli | Milano intitola una strada all’anarchico ingiustamente accusato della strage di piazza Fontana

Milano ha deciso di intitolare una strada a Giuseppe Pinelli, l’anarchico ferroviere morto nel 1969, accusato ingiustamente della strage di piazza Fontana. Claudia Pinelli ricorda l’ultima volta che vide suo padre, il 12 dicembre, mentre scendeva le scale di corsa. La decisione si inserisce in un gesto di riconoscimento nei confronti di una figura storica legata a eventi di quegli anni.

«Qui fu l’ultima volta che vedemmo Pino, il 12 dicembre, mentre scendeva le scale di corsa». La donna che parla è Claudia Pinelli e l’uomo di cui parla è suo padre, Giuseppe Pinelli, l’anarchico ferroviere morto nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969. Il luogo in cui Claudia pronuncia queste parole non è casuale: il «qui» a cui fa riferimento è una via del quartiere San Siro, a Milano. Una via che fino a ieri si chiamava via privata Micene e che da oggi si chiama “via Giuseppe Pinelli, anarchico partigiano”. Chi era Pino Pinelli. Giuseppe “Pino” Pinelli faceva il manovratore delle ferrovie, era sposato con Licia Rognini e aveva due figlie, Claudia e Silvia. 🔗 Leggi su Open.online

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