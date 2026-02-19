Elezioni comunali Pontenure e Ferriere al voto il 24 e 25 maggio

Il Consiglio dei ministri ha deciso che Pontenure e Ferriere voteranno il 24 e 25 maggio per le elezioni comunali. La scelta deriva dalla volontà di aggiornare le date delle amministrative, che erano state rimandate in passato. A Pontenure, i cittadini si preparano a scegliere il nuovo sindaco, mentre a Ferriere si va al voto per rinnovare il consiglio comunale. Le urne si apriranno nelle due località in due giornate consecutive, come previsto dalla legge. Le operazioni di voto si svolgeranno in modo regolare in entrambi i paesi.

Pontenure e Ferriere andranno al voto, per le elezioni comunali, domenica 24 e lunedì 25 maggio. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, riunitosi nella giornata del 18 febbraio. Sono i 626 comuni italiani al voto: solo due nel Piacentino. Quindici i capoluoghi interessati da questa consultazione: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno. Pontenure, comune guidato da un commissario prefettizio, va al voto dopo la caduta dell’Amministrazione Carini, rimasta in carica un solo anno. A Ferriere il voto è slittato di alcuni mesi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

