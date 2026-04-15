Pontedera in evidenza

Il Secondo Meeting Nazionale di Piediluco si è svolto dall’9 all’11 aprile e si è concluso con un bilancio positivo. La manifestazione si è tenuta nella località di Piediluco e ha coinvolto diverse squadre provenienti da tutta Italia. Durante gli eventi, sono state svolte gare e sessioni di allenamento, attirando l’attenzione di atleti e appassionati di sport acquatici.

Si è concluso con un bilancio positivo il Secondo Meeting Nazionale di Piediluco, svoltosi dal 9 all’11 aprile. La manifestazione, banco di prova cruciale per le qualificazioni ai prossimi appuntamenti internazionali, ha visto ancora una volta la Canottieri Pontedera protagonista, capace di portare ben tre atleti a staccare il pass. A guidare la spedizione pontederese è stata, ancora una volta Elisa Marconcini che ha conquistato uno splendido oro nel due senza Under 23, in coppia con Matilde Orsetti del Gruppo Sportivo Carabinieri e poi un argento nel quattro senza Under 23. Ottime notizie arrivano dal settore Under 19: Arianna Marconcini ed...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera in evidenza Bassamarea A1 vs Pontedera A | Serie A a Squadre – Parte 1 Leggi anche: Athekame in evidenza: minuti pochi, impatto concreto Leggi anche: Motori Tagliapietra in evidenza nel Rally Terra