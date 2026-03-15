Motori Tagliapietra in evidenza nel Rally Terra

Nel Rally Terra, Nicola Tagliapietra si mette in mostra sugli sterrati con i suoi motori. Il rally è tornato in scena con questa gara, e il pilota si è distinto per le sue performance. La competizione ha visto protagonisti diversi concorrenti, ma l’attenzione si concentra sulle azioni di Tagliapietra durante la corsa. La prova si svolge su percorsi accidentati e impegnativi di campagna.

Ritorno in grande stile sugli sterrati per Nicola Tagliapietra (nella foto). Il rallista di Sarteano, assistito dal navigatore Vittorio Anastasia, si è messo subito in luce a Foligno, nella prova di apertura del campionato italiano Rally Terra, riuscendo a rientrare nella top ten del raggruppamento riservato alle auto a due ruote motrici e ottenendo il terzo posto nella categoria over 55. "Sono felice della mia prestazione – commenta Tagliapietra –, sia in termini di passo che di velocità assoluta, ho condotto una gara solida e priva di grandi errori. Vittorio mi ha assistito nel migliore dei modi e cosi il team, dobbiamo ancora crescere molto ma siamo sul sentiero giusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motori Tagliapietra in evidenza nel Rally Terra Articoli correlati Dalla F1 alla 500, rally e due ruote nel weekend dei motoriArezzo, 6 gennaio 2026 – Volvo Club Italia con le iconiche 850 Racing e il racconto dell’Associazione Pro Spino dedicato alla storia della... Motori in tv: F1 in Cina, Safari Rally Kenya e IndyCar Arlington nel weekend su SkyDa giovedì 12 a domenica 15 marzo grande spettacolo dei motori su Sky e in streaming su NOW.