Zachary Athekame chiede più spazio in campo. Durante il match tra Bologna e Milan, il giocatore svizzero ha dimostrato di saperci fare, migliorando le sue prestazioni. Con pochi minuti a disposizione, ha comunque lasciato il segno, mostrando che può essere un’arma in più per la sua squadra.

Zachary Athekame ha bisogno di spazio. Lo dimostra il match Bologna-Milan in cui lo svizzero ha mostrato qualità in crescita. Il merito momentaneo purtroppo, va al suo compagno Saelemaekers che in queste settimane sta recuperando un infortunio muscolare. Il problema sembra più grave del previsto, e rappresenta per Athekame un’occasione per mettersi alla prova. Athekame e la crescita in Serie A. Il calciatore svizzero, da quando è arrivato al Milan, ha avuto poco spazio e buone aspettative future. Il campionato elvetico non è un palcoscenico alla pari della Serie A, ma è un ambiente in grado di sfornare gente con doti calcistiche interessanti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Athekame in evidenza: minuti pochi, impatto concreto

Il reparto offensivo del Milan si trova a dover affrontare alcune sfide, con pochi minuti e spazio a disposizione per Odogu e Athekame.

