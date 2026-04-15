Oggi si conoscerà l’esito del tribunale amministrativo regionale riguardo alla documentazione presentata dal commissario incaricato di gestire i danni causati dall’alluvione del 2022. La decisione riguarda il progetto del ponte Garibaldi, con il quale si intende intervenire sulla struttura interessata dall’evento meteorologico. La sentenza potrebbe influenzare i prossimi passaggi legali e amministrativi relativi all’opera.

È atteso nella giornata di oggi l’esito del Tar riguardo alla documentazione depositata dal neo commissario per l’alluvione del 2022, Stefano Babini, sul progetto di ponte Garibaldi. Il documento integrativo era stato presentato nell’udienza del 5 novembre scorso e le associazioni ambientaliste, promotrici del ricorso, hanno chiesto tempo per poter controbattere il documento. Un braccio di ferro che va avanti da circa un anno quello tra le associazioni ambientalisti, che hanno raccolto oltre 10 mila firme contro il progetto del ponte e la struttura commissariale e che potrebbe, nel frattempo, aver trovato un accordo: il commissario si era reso disponibile a valutare eventuali progetti alternativi purchè rispettino tutte le normative.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte Garibaldi, attesa per il Tar

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