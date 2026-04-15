Papa Leone in visita a Pompei | come richiedere i biglietti

Da napolitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pontificio Santuario di Pompei ha annunciato che è possibile prenotare i biglietti online per partecipare alla visita di Papa Leone XIV, prevista per l’8 maggio 2026. La richiesta può essere effettuata attraverso il sito ufficiale, che permette di scegliere tra i vari settori disponibili. La visita si svolgerà un anno dopo l’elezione del Papa, secondo quanto comunicato dall’organizzazione.

Il Pontificio Santuario di Pompei ha annunciato l'attivazione del sito per ottenere i biglietti per i diversi settori e partecipare alla visita di Papa Leone XIV a Pompei, prevista per l’8 maggio 2026, ad un anno dalla sua elezione.I biglietti, nominativi e gratuiti, andranno esibiti ai varchi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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