Nella seduta odierna della prima Commissione affari costituzionali è stato completato il voto sugli emendamenti al disegno di legge delega sul riordino della Polizia Locale. La discussione si è concentrata sulla valutazione delle modifiche proposte, mentre altri gruppi politici hanno portato avanti proposte alternative. Ora l’attenzione si sposta all’esame in aula, con l’obiettivo di approvare la riforma in via definitiva.

“Nella seduta odierna della prima Commissione affari costituzionali si è completato l’attento lavoro di valutazione e di voto di tutti gli emendamenti al disegno di legge delega di riordino della Polizia Locale. In attesa che le altre Commissioni diano il proprio parere sul testo complessivo così emendato e che venga dato mandato al relatore, possiamo con grande soddisfazione affermare come si sia fatto un passo in avanti in una riforma attesa da troppo tempo, mantenendo l’impegno di riconoscere anche da un punto normativo quella dignità che gli uomini e donne della polizia locale si sono già conquistati sul campo. In particolare, ci preme...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Polizia Locale MONTARULI (FDI): “COMPLETATO VOTO EMENDAMENTI, ORA L'AULA. FACCIAMO RIFORMA MENTRE ALTRI L'AFFOSSAVANO”

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