Polizia locale | 11 nuove auto diventeranno 33 entro l' estate

Mercoledì mattina sono state presentate 11 nuove auto di servizio destinate alla polizia locale. Questi veicoli rappresentano il primo lotto di una fornitura totale di 33 auto, che saranno operative entro l’estate. La consegna di questi mezzi fa parte di un piano di rinnovo del parco veicoli della polizia locale, volto ad aumentare le risorse a disposizione per le attività di controllo e sicurezza.

Sono state presentate mercoledì mattina 11 nuove auto di servizio della polizia locale: si tratta del primo lotto di una fornitura complessiva di 33 veicoli che saranno disponibili entro l’estate. I veicoli comprendono nove MG 3 e due Hyundai Kona. Le MG 3 sono dotate di motore benzina 4 cilindri.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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