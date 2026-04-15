Polizia il Movimento democratici e riformisti primo sindacato ad Agrigento

In provincia di Agrigento, il Movimento dei poliziotti democratici e riformisti si conferma come il sindacato con il maggior numero di iscritti tra gli agenti della Polizia di Stato. La conferma arriva dai dati più recenti, che attestano la sua posizione come il principale rappresentante dei lavoratori di polizia nella zona. Nessun altro sindacato ha superato questa affermazione in termini di rappresentatività tra gli agenti locali.

Il Movimento dei poliziotti democratici e riformisti si conferma il sindacato più rappresentativo tra gli agenti della Polizia di Stato in provincia di Agrigento. Il dato arriva dalla comunicazione ufficiale dell’ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza che ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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