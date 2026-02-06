A Roma, oggi, i riformisti del Pd hanno messo in discussione la linea della segretaria Schlein. Durante la riunione della Direzione, hanno chiesto chiarimenti e hanno fatto sentire forte la loro voce, senza tentennamenti. La minoranza, infatti, da tempo chiedeva un confronto e questa volta ha deciso di non fare passi indietro.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Una fuoco di fila di interventi. La minoranza chiedeva da tempo una riunione della Direzione e stavolta non vanno in scena compromessi. Gli esponenti riformisti intervengono tutti, subito dopo la relazione di Elly Schlein. "Rispetto per tutti, ma è sbagliato dare l'idea che nel Pd ci siano linee diverse. Non ci sono due, tre linee: la linea del Pd è una", ha detto in chiusura la segretaria. Un detonatore. "Un gruppo dirigente eletto ha certamente il diritto di mettere in campo la linea politica su cui ha vinto il congresso, ma non ha il diritto di cambiare la natura di un partito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Pd: riformisti avvertono Schlein, Picierno 'partito è ancora casa democratici?'**

Approfondimenti su Pd Riformisti

Il dibattito interno al Partito Democratico si intensifica, con alcune figure che chiedono chiarimenti su recenti inviti a lasciare il partito.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pd Riformisti

Argomenti discussi: Direzione del Pd entro la prossima settimana, duello sullo streaming. E un gruppo di riformisti guarda ad Ernesto Maria Ruffini; Il PD si schianta, frattura definitiva e fuga generale | L’ultimo nome che se ne va è clamoroso.

Schlein alla Direzione nazionale Pd alla prova dei riformisti: Rispetto per le minoranze, ma fuori dal partito la linea è unaLa relazione della segretaria per rispondere alle critiche e alle richieste delle ultime settimana arrivata da un pezzo di partito. I riformisti preparano la loro risposta ... ilfoglio.it

**Pd: domani Direzione con Schlein, riunione riformisti 'ascolteremo e valuteremo'**Roma, 5 feb. (Adnkronos) - I riformisti del Pd si sono sentiti per fare il punto prima della Direzione dem di domani. Da settimane veniva sollecitato ... iltempo.it

Pd, i riformisti all’attacco di Schlein: domani la direzione del partito. Il caso Cosenza e il segretario a metà- facebook

Referendum, Schlein ai riformisti: il Pd ha una linea chiara | il manifesto x.com