Marcia Orsoni e Fiorini vincono i primi tricolori della mezza maratona ad Alessandria Schwazer si ritira

Ad Alessandria si sono disputati i primi Campionati Italiani sulla distanza di 21,097 km di marcia, con vittorie di Riccardo Orsoni e Sofia Fiorini. Durante la gara, Alex Schwazer ha ricevuto una penalità e si è visto costretto al ritiro. La competizione ha visto tra i protagonisti atleti italiani impegnati nella nuova distanza ufficiale.

Ad Alessandria assegnati i primi Campionati Italiani della nuova distanza di 21,097 km di marcia. Successi per Riccardo Orsoni e Sofia Fiorini, mentre Alex Schwazer è costretto al ritiro dopo una penalità. A conquistare i titoli italiani sono stati Riccardo Orsoni in campo maschile e Sofia Fiorini tra le donne, al termine di una gara caratterizzata anche dal ritiro di Alex Schwazer, tra i protagonisti più attesi.

Mezza maratona di marcia: Orsoni e Fiorini campioni, Schwazer ritiratoRiccardo Orsoni ha condotto una gara intelligente, restando in testa insieme ad Alex Schwazer e Gianluca Picchiottino fino a circa sei chilometri dal traguardo. A quel punto ha sferrato l’attacco deci ... it.blastingnews.com

A 41 anni Alex Schwazer stava scrivendo un altro pezzo della sua travagliata, incredibile e assurda storia. Si è presentato senza un grande allenamento ai Campionati Italiani Assoluti di marcia di Alessandria. Il Campione Olimpico di Pechino 2008 lo ha fatto - facebook.com facebook

Alex Schwazer tornerà in gara domenica 8 marzo nella mezza maratona ai Campionati Italiani Assoluti di marcia 2026. L'altoatesino tornerà a gareggiare in una competizione ufficiale a 41 anni di età dopo il lungo stop di 8 anni per doping, terminato a luglio 2 x.com