Alex Schwazer, atleta di 41 anni, torna in corsa partecipando per la prima volta al Campionato italiano assoluto sulla mezza maratona, una gara di 21 chilometri che si svolge ad Alessandria. Questa competizione segna un momento importante per l’atleta, che si presenta nuovamente in una gara ufficiale. La manifestazione rappresenta un evento di rilievo per il mondo della corsa su lunga distanza.

AGI - Alex Schwazer, a 41 anni, torna in gara e questa volta lo fa in occasione di una storica 'prima' per la marcia, il Campionato italiano assoluto sui 21 chilometri, la mezza maratona. Domenica il marciatore altoatesino di Calice di Racines sarà in gara ad Alessandria, precisamente sul circuito ricavato in via Tancredi Duccio Galimberti nei pressi dello stadio Comunale. Quella sui 21 km è una novità per il programma della marcia mondiale che proprio dal 2026 ha introdotto le distanze della mezza maratona, 21.097 chilometri, e della maratona, 42.195 km, come accadde nella corsa. La disciplina del 'tacco-punta' che tante... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Alex Schwazer torna in gara, mezza maratona ad Alessandria

