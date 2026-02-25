Referendum L’Anpi si schiera per il No con attori artisti e giornalisti | La riforma colpisce la divisione dei poteri e la lotta ai politici corrotti

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha lanciato un appello per il No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Lo ha fatto “assieme a tante personalità del mondo della cultura e dello spettacolo – spiega il presidente Gianfranco Pagliarulo -. un mondo portatore di creatività e di innovazione, un mondo che crea comunità e innerva e rafforza la società civile “. “Come operatori nel campo della cultura e dello spettacolo siamo particolarmente sensibili ai diritti e alle libertà dei cittadini, contro censure, delegittimazioni, prevaricazioni del potere”, si legge nell’appello firmato tra gli altri da Tomaso Montanari, Gad Lerner, Elio Germano, Sonia Bergamasco, Paolo Fresu e Pif. Un incipit che colloca la presa di posizione dentro una cornice precisa: la difesa di quelle libertà che la Costituzione “garantisce e tutela”, a partire dalla libertà della cultura, dell’arte, della scienza e dal diritto di “manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

