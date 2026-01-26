Poteri occulti Luigi de Magistris a Vignola per presentare il suo libro contro il sistema

Luigi de Magistris, ex magistrato e autore, presenta a Vignola il suo libro che analizza il ruolo dei poteri occulti nella storia della Repubblica italiana. Attraverso un’attenta riflessione, l’autore evidenzia come collusioni e influenze sotterranee abbiano inciso sulle istituzioni, portando alla luce aspetti nascosti del sistema di potere. Un’occasione per approfondire temi di grande attualità e di interesse pubblico.

Protagonista da magistrato di scottanti inchieste su corruzione e criminalità organizzata, Luigi de Magistris in questo saggio evidenzia come la Repubblica italiana, da decenni, sia fortemente condizionata da poteri occulti, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato. Questi poteri costituiscono un sistema spesso criminale e sempre più pervasivo, che intreccia mafie, massonerie più o meno deviate, servizi segreti, imprenditori, finanzieri, politici e perfino settori della magistratura. Dalla Prima Repubblica a oggi – dalla strategia della tensione al piano di rinascita democratica della Loggia P2, dalla trattativa Stato-mafia alle politiche autoritarie e salva corrotti del governo Meloni – il libro ricostruisce il ruolo eversivo dei poteri occulti nella storia italiana: un vero e proprio "golpe perenne" contro la Costituzione e la democrazia.🔗 Leggi su Modenatoday.it

