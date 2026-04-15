Politiche di genere la cultura del luogo di nascita delle parlamentari ne influenza le proposte

Da ilfattoquotidiano.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio evidenzia che le proposte legislative delle parlamentari italiane variano in base alla cultura del Comune di nascita. Le deputate provenienti da contesti più tradizionalisti tendono a proporre meno misure a favore della parità di genere rispetto a quelle nate in ambienti più egualitari. La ricerca analizza le differenze culturali tra le origini delle parlamentari e la loro attività legislativa, senza trarre conclusioni o interpretazioni.

La cultura del Comune di nascita delle deputate italiane, più “tradizionalista” o più “egualitaria” rispetto alla parità di genere, influisce pesantemente sulla loro attività legislativa a favore delle donne. Le deputate nate in Comuni con norme di genere più “tradizionali” presentano in ogni legislatura il 15% in meno di proposte di legge sui temi di genere rispetto alla parlamentare media, ovvero il 32% in meno rispetto alla media di tutti i parlamentari, uomini e donne. Per i loro colleghi deputati, invece, le norme di genere del luogo di nascita non hanno alcun effetto sul loro impegno legislativo in materia di genere. Quanto ai...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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