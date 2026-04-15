Politiche di genere la cultura del luogo di nascita delle parlamentari ne influenza le proposte
Uno studio evidenzia che le proposte legislative delle parlamentari italiane variano in base alla cultura del Comune di nascita. Le deputate provenienti da contesti più tradizionalisti tendono a proporre meno misure a favore della parità di genere rispetto a quelle nate in ambienti più egualitari. La ricerca analizza le differenze culturali tra le origini delle parlamentari e la loro attività legislativa, senza trarre conclusioni o interpretazioni.
La cultura del Comune di nascita delle deputate italiane, più “tradizionalista” o più “egualitaria” rispetto alla parità di genere, influisce pesantemente sulla loro attività legislativa a favore delle donne. Le deputate nate in Comuni con norme di genere più “tradizionali” presentano in ogni legislatura il 15% in meno di proposte di legge sui temi di genere rispetto alla parlamentare media, ovvero il 32% in meno rispetto alla media di tutti i parlamentari, uomini e donne. Per i loro colleghi deputati, invece, le norme di genere del luogo di nascita non hanno alcun effetto sul loro impegno legislativo in materia di genere. Quanto ai...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La convention di Dario Nardella: “Da Firenze le nostre proposte per le elezioni politiche 2027”Firenze – Firenze, patria delle ’rottamazioni’ di renziana memoria, torna laboratorio politico del centrosinistra.
Idee per tornare a vincere. Nuove politiche per la casa, le proposte di ConfediliziaMi unisco volentieri al “laboratorio di idee” che Il Tempo ha deciso di mettere a disposizione del Governo, per formulare alcune proposte riguardanti...