La convention di Dario Nardella | Da Firenze le nostre proposte per le elezioni politiche 2027

Durante la convention a Firenze, Dario Nardella ha presentato le proposte del centrosinistra in vista delle elezioni politiche del 2027. La città, nota anche per essere stata sede di importanti cambiamenti politici, si conferma come un punto di riferimento per il dibattito politico nazionale. L’evento ha visto la partecipazione di diversi esponenti politici e rappresentanti del territorio.

Firenze – Firenze, patria delle ’rottamazioni’ di renziana memoria, torna laboratorio politico del centrosinistra. Ma stavolta a tracciare un solco non c’è l’ex premier bensì il suo delfino ed ex amico Dario Nardella, europarlamentare dem che, con una due giorni nella vecchia Manifattura Tabacchi del capoluogo, mette a terra la piattaforma per tracciare il percorso politico che porterà il Pd alle politiche 2027. Due giorni per passare dalla “protesta alla proposta”, su più temi, dalla giustizia all’economia. Anche se è la sicurezza il tema caldo del primo giorno – venerdì 27 febbraio – all’indomani della forte posizione presa dallo stesso Nardella per ’ripensare’ i Cpr, “oggi pseudo-carceri”, ispirandosi al ’vecchio’ modello dei Cpt della Turco-Napolitano per “tornare a permanenze brevi e rimpatri veloci nel rispetto dei diritti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La convention di Dario Nardella: “Da Firenze le nostre proposte per le elezioni politiche 2027” Pare esista un legame tra le convinzioni politiche e il cervello: la biologia rispecchia le nostre credenzedi Giorgio Boratto Avevo pensato tempo fa se l’essere di destra o di sinistra fosse anche una questione di geni… ora leggendo il libro della... Chi vince tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026: le nostre previsioniA Sanremo 2026 non va in scena solo la gara fra i Big, ma anche la sfida delle Nuove Proposte.