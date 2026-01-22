Le imprese agricole dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione del 2024 potranno usufruire delle misure di sostegno già previste per il 2023, con procedure più semplici e criteri aggiornati. Questi interventi mirano a facilitare il ripristino dei terreni e delle colture danneggiate, offrendo un supporto concreto alle aziende agricole in un momento di difficoltà.

Le imprese agricole colpite dalle alluvioni che hanno interessato l’ Emilia Romagna nell’autunno 2024 potranno accedere alle stesse misure di sostegno già previste per gli eventi del 2023, con procedure più semplici e criteri aggiornati per il ripristino dei terreni e delle colture danneggiate. È quanto stabilisce l’ ordinanza commissariale n. 55, che estende il perimetro degli interventi, semplifica la documentazione tecnica richiesta e aggiorna i costi parametrici per ettaro, calcolati sui prezzari 2024, per il ripristino funzionale dei terreni della Superficie agricola utilizzata (Sau). Il provvedimento aggiorna e semplifica le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sostegno anche alle imprese agricole danneggiate dall’alluvione 2024

Imprese agricole danneggiate nell'alluvione 2024, la nuova ordinanza: "Indennizzi e procedure più semplici"L’alluvione del 2024 in Emilia-Romagna ha colpito anche le imprese agricole, che potranno usufruire di indennizzi e procedure di sostegno più snelle.

Imprese agricole danneggiate nell'alluvione del 2024, la nuova ordinanza: "Indennizzi e procedure più semplici"Nel 2024, le imprese agricole colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna potranno usufruire di indennizzi e procedure semplificate, analogamente a quanto previsto per gli eventi del 2023.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Sostegno anche alle imprese agricole danneggiate dall’alluvione 2024; Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – Nuovo Sportello; Il Comune destina 10 milioni di euro al sostegno dello sviluppo economico, dell’occupazione e dell’inclusione sociale; Legge di Bilancio 2026: misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie.

Rimini, sostegno alle imprese: la Giunta approva le nuove Linee GuidaLa Giunta comunale di Rimini, ha approvato ieri, martedì 20 gennaio, le Linee Guida per la concessione di aiuti economici alle imprese per il biennio ... chiamamicitta.it

Maltempo: Confcommercio darà sostegno economico a imprese colpiteConfcommercio interverrà, tramite la fondazione Giuseppe Colombo, con un sostegno economico alle aziende colpite dal maltempo in Sicilia. (ANSA) ... ansa.it

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE | FINANZA AGEVOLATA 2026 Giovedì 29 gennaio, a Tempio, un incontro importante dedicato alle imprese. Si parlerà di finanza agevolata, ovvero delle principali misure di sostegno alle imprese: bandi, incentivi, contributi facebook

#BnlBnpParibas e Consorzio #ParmigianoReggiano: accordo per il sostegno alle imprese della filiera @BNL_PR @theonlyparmesan x.com