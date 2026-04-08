Sace sostegno a 4 imprese per l’export di macchine agricole in Africa

Quattro imprese italiane hanno ottenuto un finanziamento da parte di Sace per esportare macchinari agricoli in Africa. La commessa riguarda la fornitura di attrezzature agricole in Togo, con un accordo firmato tra le aziende italiane e un cliente locale. Il sostegno finanziario di Sace mira a facilitare le esportazioni delle imprese italiane nel paese africano. La transazione si inserisce in un'iniziativa di promozione dell'export italiano nel settore agricolo in Africa.

Quattro aziende italiane sono le protagoniste di una importante commessa in Togo assicurata da Sace. La Export Credit Agency italiana partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti finalizzato un’operazione di export credit a sostegno di un contratto commerciale del valore complessivo di 100 milioni di euro per la fornitura di trattori, aratri, seminatrici e altri macchinari agricoli italiani destinati al Paese africano. In particolare, Sace ha garantito un finanziamento di 78.3 milioni di euro, erogato da Santander CIB, in favore del ministero delle Finanze e del Bilancio del Togo, a supporto di forniture di macchinari e attrezzature destinate al ministero dell’Agricoltura del Togo – volte alla modernizzazione del settore agricolo attraverso l’acquisto di nuovi macchinari agricoli di elevata qualità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Yan bindiga sun sace wani magidanci mai suna Bitrus Jayawa tare da matarsa, Martha Bitrus, a wani hari da suka kai a wata gona da ke kauyen Katambi, cikin karamar hukumar Kachia a jihar Kaduna. Rahotanni sun ce lamarin ya faru ne da misalin karfe 9:1 - facebook.com facebook

Annunciamo i nostri risultati 2025: crescono le risorse a supporto dei progetti di #export e #internazionalizzazione delle imprese italiane e degli investimenti strategici per il #SistemaPaese. Leggi il comunicato stampa completo: sace.it/media/comunica… x.com