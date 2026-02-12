Eleonora Pini è il nuovo assessore a Pontedera per Politiche abitative e Polizia municipale

Eleonora Pini, 38 anni, è il nuovo assessore del Comune di Pontedera. La nomina arriva in una fase in cui l’amministrazione locale punta a rinnovare le politiche abitative e rafforzare il ruolo della polizia municipale. Pini prende il posto di un assessore uscente e si prepara a lavorare sul territorio, ascoltando le esigenze dei cittadini e portando avanti i progetti già avviati. La sua nomina è stata comunicata ieri dal sindaco, che ha sottolineato la sua esperienza e determinazione.

Presentata dal sindaco Matteo Franconi la nuova composizione della Giunta. Il Partito Democratico esprime soddisfazione per la scelta Eleonora Pini, 38 anni da compiere nei primi giorni di marzo, è il nuovo assessore della Giunta comunale di Pontedera. Lo ha annunciato l'amministrazione in una conferenza stampa stamani, 12 febbraio. Libera professionista in ambito grafico è iscritta al Pd (ricopre il ruolo di vicesegretario comunale del partito) ed è stata consigliera comunale nella passata legislatura. "A lei - ha commentato il sindaco Matteo Franconi - va il nostro in bocca al lupo nella convinzione che saprà portare avanti con energia, attenzione e sensibilità l’ottimo lavoro fatto fino a pochi mesi fa da Sonia Luca.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Eleonora Pini Eleonora Pini nuova assessora della giunta comunale di Pontedera Eleonora Pini è ufficialmente entrata a far parte della giunta comunale di Pontedera. Si esprime il consiglio comunale. Nuovo piano per le politiche abitative Il Consiglio comunale di Cesena si riunisce oggi alle 14 per discutere due delibere, tra cui il nuovo piano per le politiche abitative. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Eleonora Pini Argomenti discussi: Camminare insieme per la salute: nuovi gruppi di cammino a Pisa e provincia; Pontedera, via Maestri del Lavoro – Il Comune garantisce la riapertura entro il prossimo anno scolastico?; Pontedera, un cuore gigante spunta in città (e non è solo romanticismo). Eleonora Pini nuova assessora della giunta comunale di PontederaLa 38enne, libera professionista, è stata consigliera nella passata legislatura ... msn.com Pontedera, cambio in giunta: Eleonora Pini prende il posto di Sonia Luca – Chi è la nuova assessoraPONTEDERA. La nuova assessora del Comune di Pontedera è Eleonora Pini, 38 anni da compiere nei primi giorni di marzo. La sua nomina si è resa necessaria per il passaggio alla Regione Toscana di Sonia ... msn.com Il Duo Dallagnese, composto da Eleonora e Beatrice Dallagnese, porta alla Cappella Paolina un concerto per pianoforte a quattro mani con in programma I pini di Roma di Ottorino Respighi e il Petruška di Stravinskij. In diretta dal Quirinale alle 11.50 alla radi x.com I pini di Roma sono sotto attacco. Il problema è profondo: ci ostiniamo a non voler ammettere che sono esseri viventi e, come tali, meritano rispetto e cure specifiche. Ogni volta che vediamo potature selvagge sul verde anziché la rimonda del secco prevista d - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.