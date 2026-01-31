Valutazione individuale per nuovi alloggi turistici sulle coperture abitative in Trentino

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha annunciato che ogni richiesta di trasformare coperture abitative in alloggi turistici sarà valutata singolarmente. La decisione arriva dopo che il governo ha messo in discussione le norme su queste trasformazioni. Fugatti ha chiarito che non ci sarà un criterio unico, ma ogni caso verrà analizzato di volta in volta. La provincia vuole evitare interpretazioni generiche e preferisce un approccio più diretto e concreto.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha annunciato che ogni richiesta di trasformazione di coperture abitative in alloggi turistici sarà valutata in maniera individuale, senza un approccio standardizzato. L'iniziativa, che interessa un settore in rapida evoluzione del turismo sostenibile, nasce in un contesto di crescente domanda di alloggi alternativi e di pressione sull'uso del territorio. Le coperture degli edifici, spesso inutilizzate o poco sfruttate, potrebbero diventare una risorsa economica per le famiglie e le imprese locali, ma solo previo esame caso per caso da parte delle autorità competenti.

