In Senato sono stati presentati tre disegni di legge relativi alle politiche abitative. La conferenza stampa, intitolata “Riformare le locazioni: trasparenza, equità fiscale e garanzie”, ha riunito i rappresentanti che hanno illustrato gli obiettivi di favorire la liberalizzazione del mercato immobiliare e incrementare l’offerta di alloggi. Durante l’incontro, si è sottolineato il bisogno di mettere al centro la questione abitativa.

Sbloccare il mercato immobiliare e aumentare l’offerta. È con queste premesse che si è svolta la conferenza stampa dal titolo “Riformare le locazioni: trasparenza, equità fiscale e garanzie per i proprietari”, nel corso della quale sono stati presentati tre disegni di legge sulla casa firma del senatore di Unioni di Centro Antonio De Poli. Trasparente, equo e sicuro: è con questi termini che Udc punta a definire il mercato delle locazioni. Secondo gli ultimi dati censis, sono circa 8.500.000 le case in Italia non occupate, pari al 24% dello stock esistente, a fronte di un totale stimato di 35.610.473 abitazioni. A queste si aggiungono circa 63.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Politiche abitative, presentati tre Ddl in Senato. De Poli: «Rimettiamo al centro la casa»

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