La casa non è un lusso | confronto pubblico sulle politiche abitative promosso da Pd e Avs

Il Partito Democratico di Cesena e Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra hanno organizzato un incontro pubblico sul tema delle politiche abitative, dopo che molti cittadini hanno segnalato difficoltà nel trovare case a prezzi accessibili. L’evento, intitolato “La casa non è un lusso”, si svolgerà giovedì 19 febbraio alle 20:45 allo Spazio Cesuola, per discutere delle sfide che affrontano le famiglie in cerca di una casa.

“L’iniziativa - spiega una nota - vuole aprire un confronto con la cittadinanza sulla crescente difficoltà di accesso alla casa e sulle possibili risposte pubbliche" Giovedì 19 febbraio alle 20:45 allo Spazio Cesuola si terrà l’incontro pubblico “La casa non è un lusso”, promosso da Partito Democratico Cesena e Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra. Parteciperanno Giovanni Paglia, assessore alle Politiche abitative della Regione Emilia-Romagna, e Cristina Mazzoni, assessora all’Urbanistica e Rigenerazione urbana del Comune di Cesena. “L’iniziativa - spiega una nota - vuole aprire un confronto con la cittadinanza sulla crescente difficoltà di accesso alla casa e sulle possibili risposte pubbliche.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Sabato 24 gennaio si è tenuto a Verona il terzo convegno dedicato all’emergenza abitativa, presso la Sala Africa del Museo Africano.

La Sezione AIGA di Napoli, insieme all’Ufficio di Coordinamento AIGA Campania e con il patrocinio di AIGA Nazionale, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e della Camera Penale di Napoli, organizza un confronto pubblico sul Referendum Costituzionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.