La casa non è un lusso | confronto pubblico sulle politiche abitative promosso da Pd e Avs
Il Partito Democratico di Cesena e Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra hanno organizzato un incontro pubblico sul tema delle politiche abitative, dopo che molti cittadini hanno segnalato difficoltà nel trovare case a prezzi accessibili. L’evento, intitolato “La casa non è un lusso”, si svolgerà giovedì 19 febbraio alle 20:45 allo Spazio Cesuola, per discutere delle sfide che affrontano le famiglie in cerca di una casa.
“L’iniziativa - spiega una nota - vuole aprire un confronto con la cittadinanza sulla crescente difficoltà di accesso alla casa e sulle possibili risposte pubbliche" Giovedì 19 febbraio alle 20:45 allo Spazio Cesuola si terrà l’incontro pubblico “La casa non è un lusso”, promosso da Partito Democratico Cesena e Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra. Parteciperanno Giovanni Paglia, assessore alle Politiche abitative della Regione Emilia-Romagna, e Cristina Mazzoni, assessora all’Urbanistica e Rigenerazione urbana del Comune di Cesena. “L’iniziativa - spiega una nota - vuole aprire un confronto con la cittadinanza sulla crescente difficoltà di accesso alla casa e sulle possibili risposte pubbliche.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Diritto alla casa, a Verona il confronto sulle politiche abitative: «Dal governo stanziamenti troppo limitati»
Sabato 24 gennaio si è tenuto a Verona il terzo convegno dedicato all’emergenza abitativa, presso la Sala Africa del Museo Africano.
Referendum costituzionale, confronto pubblico a Napoli promosso da AIGA
La Sezione AIGA di Napoli, insieme all’Ufficio di Coordinamento AIGA Campania e con il patrocinio di AIGA Nazionale, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e della Camera Penale di Napoli, organizza un confronto pubblico sul Referendum Costituzionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La casa è un'esigenza, non un'emergenza; Prima casa e cambio residenza, il mancato rilascio dell’immobile non è causa di forza maggiore; La casa prima di tutto - Alessandro Lubello; Patto per la casa in Valmarecchia. Un fondo per i canoni non pagati.
La casa che c’è ma non c’èNon si affitta a meridionali era un cartello simbolo dell'Italia del Nord degli anni del boom economico. Era esposto pubblicamente. Poi l a regola, non più scritta, sulle locazioni ha riguardato sop ... ilgiorno.it
La casa è un’esigenza, non un’emergenzaCaro direttore, in questi giorni a Niscemi emerge per l’ennesima volta il tema dell’emergenza casa. Niscemi è lo specchio di una condizione diffusa. Le nostre città sono esposte a un elevato rischio i ... corriere.it
La coalizione di centro-sinistra ha scelto Gianluca Tittarelli come candidato sindaco per la prossima tornata elettorale. Il profilo individuato, espressione del mondo dello sport e dell'impresa, guiderà un fronte unitario composto da PD, M5S, AVS,Casa Riformist - facebook.com facebook
Riassetto dell'ospedale di Albenga, Casella (Avs): "Peggioramento dei servizi, la Casa di Comunità nel posto sbagliato" x.com