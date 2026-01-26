Diritto alla casa a Verona il confronto sulle politiche abitative | Dal governo stanziamenti troppo limitati

Sabato 24 gennaio si è tenuto a Verona il terzo convegno dedicato all’emergenza abitativa, presso la Sala Africa del Museo Africano. L’incontro ha affrontato il diritto alla casa e le politiche abitative cittadine, evidenziando come gli stanziamenti del governo siano considerati insufficienti per rispondere alle esigenze della comunità locale. Un momento di confronto tra esperti e rappresentanti istituzionali sulle criticità e le possibili soluzioni del settore.

Il convegno rilancia l’Agenzia sociale per l’abitare come strumento concreto per affrontare la crisi abitativa: «Le misure nazionali sulla casa sono ancora insufficienti» Si è svolto la mattina di sabato 24 gennaio, nella Sala Africa del Museo Africano di Verona, il terzo convegno dedicato al tema dell'emergenza abitativa in città. L’iniziativa, dal titolo “Il diritto alla casa e le politiche abitative a Verona”, è stata promossa dalla Segreteria provinciale Pd-Diritto alla casa insieme al Centro studi e informazione politica Pd Verona e ha avuto come fulcro una tavola rotonda sull’Agenzia sociale per l’abitare, strumento sempre più centrale nel dibattito pubblico sulla gestione dell'annoso problema.🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Verona porta in Consiglio il contrasto alla violenza sulle donne. Verzè: «Politiche pubbliche per una città più femminista»

Leggi anche: Gli assessori alle politiche abitative: “Contenti che la casa abbia centralità che merita, ora avanti con un Piano nazionale”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: La Corte d'Appello di Venezia conferma: l'assegnazione delle case popolari in base alla durata della residenza è discriminatorio. Bando comunale e legge regionale da rifare.; Le opposizioni sul diritto alla casa Imu, nuovi alloggi e contributo affitti; Lo sfratto di via Quarti e la battaglia per il diritto alla casa nelle periferie; DALLA PARTE DEL DIRITTO ALL’ABITARE: SPEZZONE CASA ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL 31 GENNAIO A TORINO.

Sunia, chiesto incontro a sindaco e prefetto su disagio abitativoIl sindacato degli inquilini: Occorrono risposte fondate sulla tutela e l’inclusione sociale e non sulla marginalizzazione delle famiglie ... palermotoday.it

Milano e il diritto alla casa: quando il meglio è nemico del beneUna delle domande più significative per il dibattito milanese secondo me l'ha fatta, durante un incontro con il giudice Francesco Viganò, un ragazzo degli oltre 200 che hanno partecipato ... affaritaliani.it

Diritto alla casa: tre anni di lavoro, una sincronia che produce risultati facebook