Il food guru Filippo Polidori a Vinitaly 2026 | Cibo e musica incontro d’amore Dobbiamo essere ' meglio' italiani

Durante Vinitaly 2026, il noto esperto di cibo ha dichiarato che cibo e musica sono un incontro d’amore, sottolineando l’importanza di essere “meglio” italiani. È conosciuto per la sua capacità di valorizzare il rapporto tra vino e cucina, e si è espresso riguardo alla necessità di migliorare gli standard italiani in questi settori. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti appassionati e operatori del settore.

Per tutti è un food guru, lui ama considerarsi qualcuno che sa cogliere al meglio il connubio tra vino e buon cibo. "Il cibo non è più un riempitivo - osserva Filippo Polidori, professionista della comunicazione ospite a Cantina QN - ma un'esperienza, l'incontro ad esempio tra cibo e musica è un gesto d'amore". Simbiosi che hanno visto Polidori sperimentare gli accostamenti più azzardati: "Al Jova Summer Party portammo dei truck food che raccontavano i territori attraverso le loro materie prime. Gli chef entravano in azione come fossero a dei dj set, dando vita ad hamburger, o piatti di tortellini". Cibo con una chiara impronta 'democratica': "La qualità del cibo sta anche nella sua accessibilità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il food guru Filippo Polidori a Vinitaly 2026: “Cibo e musica, incontro d’amore. Dobbiamo essere 'meglio' italiani" "Asian Street Food Festiva" a Padova, eventi e cibo al Parco della MusicaDal 30 aprile al 3 maggio, 4 giorni di eventi e street food Per la prima volta a Padova Parco Europa (Parco della Musica) arriva l'"Asian Street Food...