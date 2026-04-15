Polichetti e il miracolo della vita ad Agropoli | nasce Luca nonostante il ritardo di crescita fetale

A Agropoli, una coppia ha vissuto un parto difficile, conclusosi con la nascita di un bambino dopo un ritardo di crescita fetale. Il parto è stato complesso, ma alla fine il bambino è nato sano. La famiglia ha affrontato con speranza e determinazione le sfide legate alla gravidanza. La nascita rappresenta un momento significativo per i genitori, che ora guardano con entusiasmo al futuro.

Tempo di lettura: 2 minuti Un parto complesso, portato a termine con successo nonostante una gravidanza definita ad altissimo rischio, conferma il valore dell’assistenza specialistica offerta dall’Istituto clinico mediterraneo di Agropoli e delle professionalità impegnate nella gestione dei casi più delicati. Il 9 aprile scorso, presso l’Icm di Agropoli, la signora Carla Landi di Cava de’ Tirreni ha dato alla luce il piccolo Luca, del peso di 2.550 grammi. La gravidanza presentava condizioni di particolare complessità, sia per una grave patologia intestinale materna trattata con terapie avanzate basate sull’impiego di anticorpi monoclonali, sia per un severo ritardo di crescita fetale insorto alla 28esima settimana di gestazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Polichetti e il miracolo della vita ad Agropoli: nasce Luca nonostante il ritardo di crescita fetale Gli atleti della Sannio Runners Dropexpress ad AgropoliTempo di lettura: < 1 minutoLa mezza maratona, disputata nella splendida cornice storica tra Paestum e Agropoli, ha visto brillare la folta... Leggi anche: Agropoli cade in casa nonostante vantaggio numerico, Tedesco sbaglia rigore decisivo.