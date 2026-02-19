Agropoli cade in casa nonostante vantaggio numerico Tedesco sbaglia rigore decisivo

Agropoli perde in casa contro il Centro Storico Salerno, nonostante un'ora di gioco in superiorità numerica. La squadra locale ha sprecato un'opportunità importante, soprattutto quando Tedesco ha sbagliato il rigore decisivo nel secondo tempo. La partita si è complicata negli ultimi minuti, con gli ospiti che hanno approfittato delle occasioni per segnare il gol della vittoria. La sconfitta lascia l’Agropoli con molte domande da rispondere, soprattutto sulla gestione della partita e sulle occasioni fallite. La squadra dovrà reagire rapidamente alla prossima partita.

Agropoli vs Centro Storico Salerno: una sconfitta amara. Nel Campionato di Promozione girone D della Campania, l'Agropoli ha subito una sconfitta casalinga contro il Centro Storico Salerno, con un punteggio di 0-1. La gara, disputata allo Stadio Guariglia, ha visto i granata passare in vantaggio grazie a Maiolino, che ha approfittato di una mischia nell'area avversaria. Questo gol ha segnato un momento cruciale della partita, innescando una reazione veemente da parte dei delfini. L'Agropoli, nonostante la delusione per il risultato, ha dimostrato grande determinazione nel tentativo di recuperare.