A Milano, la scarsità di posti disponibili nei nidi d’infanzia continua a causare lunghe liste d’attesa, nonostante il calo demografico già in atto. Le barriere economiche impediscono l’accesso a molte famiglie e il diritto legale al posto, previsto solo dalla scuola primaria in su, non è ancora esteso ai servizi per l’infanzia. La crescita lenta di queste strutture ha contribuito a un aumento dei divari tra le diverse aree della città.

Milano – Pochi posti nei nidi, lunghe liste d’attesa (nonostante il calo demografico si stia già facendo sentire), barriere economiche all’ingresso e quel “diritto legale al posto“ che in Italia c’è solo dalla scuola primaria in su. A inquadrare la situazione dei servizi all’infanzia è Fondazione Agnelli, con il suo “programma Zero Sei“ e un’indagine comparativa tra Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna per misurare punti di forza e criticità. Italia fanalino di coda. Si parte da un dato: tra i cinque Paesi l ’Italia è quello con la minore offerta di posti negli asili nido, circa 32 ogni 100 bambini sotto i 3 anni. Sussistono forti disuguaglianze territoriali alle quali si è cercato di porre rimedio anche con il Pnrr.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pochi posti nei nidi, lunghe liste d’attesa (nonostante il calo demografico) e troppe barriere: “Crescita lenta e divari raddoppiati”

Nidi e servizi infanzia, più posti ma solo per calo demograficoAlla fine ha vinto il calo demografico: nei nidi aumentano i posti disponibili, ma non è merito di investimenti pubblici sui servizi per l’infanzia.

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